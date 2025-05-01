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Взрывы раздаются в разных районах Запорожья: что известно о последствиях (фото)
Иван Фёдоров написал об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области, а впоследствии о взрывах в городе.
Россияне атакуют Запорожье поздно вечером 1 мая. В городе уже произошли пожары и, по предварительной информации, пострадали люди.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
«Остайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги», — призвал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов.
«Произошло несколько пожаров. По предварительной информации, есть пострадавшие», — заявил впоследствии Федоров.
Напомним, на ночь 1 мая в Киеве раздались взрывы. Столицу атаковали вражеские БПЛА.
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