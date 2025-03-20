Взрывы раздаются в Запорожской области: стало известно о последствиях

По меньшей мере, 4 взрыва прогремели в прифронтовых населенных пунктах.

В результате вражеской атаки по Запорожской области 20 марта повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и здания на территории дачного кооператива. Предварительно известно о двух раненых людях, в том числе один ребенок.

Об этом заявил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Все службы работают, чтобы оказать помощь людям", – добавил он.

Напомним, в Одессе вечером 20 марта также раздаются взрывы. Местные жители сообщают об атаке "Шахедов". Уже стало известно о сбитии вражеских дронов.