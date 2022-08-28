Взрывы у мыса Фиолент: в Севастополе пылает якобы "заброшенная военная часть"

Во временно оккупированном Крыму после взрывов у мыса Фиолент вспыхнула якобы "заброшенная военная часть".
Пожар длился несколько часов, он был виден издалека.
Об этом сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев подтвердил пожар в оккупированном Севастополе вблизи мыса Фиолент. Он заявил, что там якобы пылает "заброшенная военная часть". Гауляйтер также заявил, что пожар якобы не связан с работой ПВО в оккупированном городе. Однако ранее люди сообщали о взрывах именно в районе мыса Фиолент.
Напомним, в Крыму упала ПРК "Оникс", которую оккупанты запускали по Украине.
Отметим, что уже тысячи россиян пытаются срочно уехать с территории Крыма. Паника в оккупантов поднялась после серии взрывов на военных объектах. Во время специального совещания, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать все взрывы на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма.
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