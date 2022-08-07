Взрывы у реакторов и минирование энергоблоков: что происходит на Запорожской АЭС

Пока уровень радиации в пределах нормы, но очередная провокация может закончиться катастрофой.

Россияне совершают артобстрелы Запорожской АЭС, чтобы уничтожить ее инфраструктуру, разрушить линии электропередач, через которые электроэнергия поступает в энергосистему Украины.

В "Энергоатоме" предупреждают, что такие действия оккупантов приведут к обесточиванию южных регионов страны.

Если ВС РФ будет продолжать обстрел Запорожской АЭС, это может привести к ядерной и радиационной аварии на атомной электростанции, отметили в компании. В заявлении энергетической компании также сказано, что Россия пытается превратить Запорожскую АЭС в военную базу ядерных террористов. Представители "Росатома" хотят отсоединить АЭС от энергосистемы Украины посредством действий российских военных.

Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Следовательно, своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно.

Также российские военные размещают свою технику, вооружение и взрывчатку в машинных залах двух энергоблоков ЗАЭС – первом и втором. Таким образом, происходит минирование энергоблоков крупнейшей в Европе АЭС. Также происходит минирование береговой линии электростанции и берега Каховского водохранилища. Подобные действия могут привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой будут ощутимы не только в Украине, но и во всей Европе.

"На этот раз ядерной катастрофы чудом удалось избежать, но чудеса не могут продолжаться вечно. Надо срочно покончить с действиями российских ядерных террористов, чтобы уберечь Украину и мир от ядерной катастрофы. Поэтому в очередной раз подчеркиваем необходимость срочного вывода вооруженных военных РФ с территории гражданского ядерного объекта Украины – ЗАЭС – и установка в районе расположения крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа во временно захваченном Энергодаре оккупанты устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате обстрела зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Вечером в этот же день российские военные обстреляли атомную электростанции из реактивных систем залпового огня.

Новый Чернобыль: рашисты заминировали ЗАЭС – как реагирует мир

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