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Взрывы в Белгороде: в страткоме ВСУ объяснили, кто причастен к обстрелу российского города

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3091
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Белгороде: в страткоме ВСУ объяснили, кто причастен к обстрелу российского города

Фото: СтратКом ВСУ

Россияне обстреливают свои города, чтобы продолжить войну против Украины.

В российском Белгороде в воскресенье, 18 декабря, раздавались взрывы. Это россияне в очередной раз обстреляли свой город, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины.

"Россияне цинично обстреляли Белгород на выходных. Они всеми, даже самыми подлыми способами пытаются скормить своему народу то, что это во всем виновата Украина, чтобы продолжать начавшуюся кровавую войну", — пояснили в ВСУ.

Обстрелы Белгорода

В воскресенье, 18 декабря, в российском городе Белгород, в 40 км от российско-украинской границы, снова были слышны взрывы. По официальной версии работает система противовоздушной обороны. Обломки ракет от российской ПВО повредили окна в многоэтажках и автомобилях. Российские власти уже успели сообщить о пострадавших.

Также в Белгородской области под удар попала птицефабрика.

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Дата публикации
Просмотры
3091
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