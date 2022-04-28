Взрывы в центре оккупированного Херсона: российская пропаганда обвиняет ВСУ в обстреле телебашни

На месте падения украинской ракеты оперативно появились российские пропагандисты с телекамерами.

В ночь на 28 апреля в центральной части оккупированного Херсона произошла серия взрывов.

Российские пропагандистские СМИ сразу же распространили видео, которое "случайно" записали пользователи соцсетей.

На опубликованных кадрах виден взрыв у телевизионной башни. Пропагандисты сразу сообщили, что украинские военные пытались попасть в нее ракетой, и заявили, что в Херсонской области перестали транслировать российские телеканалы. После того, как в соцсетях опровергли информацию о прекращении вещания, российские СМИ заявили, что телебашня устояла и трансляция из РФ на оккупированных территориях возобновлена.

На месте падения якобы украинской ракеты оперативно появились российские пропагандисты с телекамерами, которые убеждали, что удар был нанесен ВСУ "как минимум двумя ракетами Точка-У и несколькими Ураганами".

Украинские военные пока не комментировали это событие.

В соцсетях местные жители предполагают, что оккупанты сами выпустили ракеты по Херсону, чтобы обвинить ВСУ. Таким образом, они пытаются настроить жителей города против Украины и "оправдать" псевдо-референдум.

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области российскими войсками проводится подготовка к так называемому "референдуму". Оккупанты печатают бюллетени и уточняют личные данные местных жителей. В то же время, они не позволяют украинцам выезжать за пределы захваченной ими территории.

Заместитель председателя Херсонского облсовета и политолог рассказали о псевдореферерендуме и ситуации в городе

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