Взрывы в Днепре: прокуратура открыла уголовное производство по факту ракетного удара

В результате взрывов разрушены здания воинской части.
В Днепре прокуратура открыла уголовное производство по факту ракетного удара по воинской части, расположенной на окраине города.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, ракетный удар оккупанты нанесли около 23:00 по воинской части ВСУ на окраине города. В результате чего разрушены здания части.
"Информация по погибшим и пострадавшим устанавливается. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
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