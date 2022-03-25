Взрывы в Днепре: прокуратура открыла уголовное производство по факту ракетного удара

Взрывы в Днепре: прокуратура открыла уголовное производство по факту ракетного удара

В результате взрывов разрушены здания воинской части.

В Днепре прокуратура открыла уголовное производство по факту ракетного удара по воинской части, расположенной на окраине города.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, ракетный удар оккупанты нанесли около 23:00 по воинской части ВСУ на окраине города. В результате чего разрушены здания части.

"Информация по погибшим и пострадавшим устанавливается. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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