Взрывы в Днепре: российские ракеты попали в два инфраструктурных объекта, есть один пострадавший

В Днепре прогремели по меньшей мере четыре взрыва.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в российские оккупанты утром 17 ноября атаковали два инфраструктурных объекта в Днепре.
Об этом он написал в Telegram.
"Российские террористы только-что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия", — сообщил он.
Ранее стало известно, что в Днепре прогремели по меньшей мере четыре взрыва, после чего в части города исчез свет.
Сегодня утром, 17 ноября, Россия также нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесская ОВА Максим Марченко.
Взрывы также прогремели в Киеве, Киевской, Винницкой и Львовской областях. По предварительной информации, в Киевской области сработала ПВО.
Стоит отметить, что из-за ракетной опасности покраснела вся Украина, кроме аннексированного Крыма. Паблики сообщают о запусках РФ крылатых ракет из Каспийского моря, а также из Белгородской области. Есть сообщения и о взлете истребителей в Беларуси.
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