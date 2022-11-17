Взрывы в Днепре: российские ракеты попали в два инфраструктурных объекта, есть один пострадавший

В Днепре прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в российские оккупанты утром 17 ноября атаковали два инфраструктурных объекта в Днепре.

Об этом он написал в Telegram.

"Российские террористы только-что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия", — сообщил он.

Ранее стало известно, что в Днепре прогремели по меньшей мере четыре взрыва, после чего в части города исчез свет.

Сегодня утром, 17 ноября, Россия также нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесская ОВА Максим Марченко.

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Взрывы также прогремели в Киеве, Киевской, Винницкой и Львовской областях. По предварительной информации, в Киевской области сработала ПВО.

Стоит отметить, что из-за ракетной опасности покраснела вся Украина, кроме аннексированного Крыма. Паблики сообщают о запусках РФ крылатых ракет из Каспийского моря, а также из Белгородской области. Есть сообщения и о взлете истребителей в Беларуси.

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