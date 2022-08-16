Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в Джанкойском районе: опубликованы свежие спутниковые снимки после детонации

Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы в Джанкойском районе: опубликованы свежие спутниковые снимки после детонации

Скрпиншот с видео

В Сеть уже выложили свежие спутниковые снимки с территории воинской части российских оккупантов возле Джанкоя в Крыму.

Так, опубликованы кадры до и после взрывов на вражеском складе с боеприпасами.

Соответствующие фото обнародовал журналист проекта "Схемы" Кирилл Овсяный в Сети.

"Новые спутниковые снимки, сделанные компанией Planet. Взрывы на складе боеприпасов российской армии возле Джанкоя в оккупированном Крыму. 16.08.2022", – говорится в сообщении.

Фото:
Фото: "Схемы"
Фото:
Фото: "Схемы"

Напомним, утром 16 августа в поселке Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы в воинской части российских оккупантов.

На это отреагировали в командовании Воздушных сил ВСУ, сказав, что российские войска "не умеют пользоваться средствами противопожарной безопасности".

Крыму приготовиться: "Хлопок" не случайен

Крыму приготовиться: "Хлопок" не случайен

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация