Взрывы в Харькове: что известно об ударах России по городу

Вечером 14 мая в Харькове несколько раз раздались мощные взрывы. В городе произошли "прилеты". Пока подробности уточняются.

Об этом сообщают корреспонденты "Общественного", а также мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в тот же день глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил ряд российских ударов по Харькову. В частности, по жилой застройке центральной части города. Он также предупреждает о вероятности повторных ударов.

"На эту минуту информация о пострадавших не поступала. По разрушениям данные устанавливаются", — заявил он.

Днем тревога в Харьковской области длилась почти два часа. За это время в городе несколько раз было громко. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Позже, около 15:30, ПВО сообщили о пусках управляемых бомб в Харьковской области. В ряде областей на юге и востоке Украины также призвали людей находиться в укрытиях.

А утром 14 мая во время удара по Харькову оккупанты попали по Киевскому району города управляемыми авиабомбами. Есть потерпевшие.

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