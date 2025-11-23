- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 454
- Время на прочтение
- 2 мин
Взрывы в Харькове: город атакуют дроны РФ
Удары по Харькову продолжаются — будьте осторожны!
Поздним вечером 23 ноября продолжается массированная атака боевыми дронами РФ на Харьков.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
«Харьков был атакован вражеским боевым дроном. Возможны повторные удары — будьте осторожны!» — написал Терехов в 21:29 23 ноября.
Через несколько минут он добавил, что удары по Харькову продолжаются.
«Массированная атака на Харьков», — сообщил мэр.
Уже в 21:37, по словам главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, был зафиксирован прилет БпЛА.
«По предварительной информации, зафиксирован „прилет“ вражеского БпЛА в Салтовском районе Харькова», — сообщил он.
Пока информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.
«Над городом еще фиксируют вражеские БПЛА. Находитесь в безопасных местах», — призвал Синегубов.
В 22 часа стало известно о пожаре в Шевченковском районе Харькова в результате вражеских ударов беспилотниками.
Также, по сообщению Терехова, зафиксировано попадание в частный дом. Предварительно погиб человек. Известно о пострадавших жителях.
«По предварительной информации, требующей подтверждения, есть погибший человек в Шевченковском районе, вследствие попадания вражеского „Шахеда“ в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова», — сказал Терехов.
Подразделения ГСЧС и медики работают в усиленном режиме.
Напомним, в ночь на 19 ноября и ранним утром Россия устроила очередной массированный комбинированный удар по Украине. О последствиях уже шла речь на ТСН.
В Тернополе известно о гибели 34 человек в результате ракетной атаки россиян на город 19 ноября. Травмировано — 94, из них 18 детей. Спасли 46 человек, из них 7 детей.