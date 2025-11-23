Взрывы в Харькове: город атакуют дроны РФ

Харьков был атакован вражеским боевым дроном / © tsn.ua

Поздним вечером 23 ноября продолжается массированная атака боевыми дронами РФ на Харьков.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Харьков был атакован вражеским боевым дроном. Возможны повторные удары — будьте осторожны!» — написал Терехов в 21:29 23 ноября.

Через несколько минут он добавил, что удары по Харькову продолжаются.

«Массированная атака на Харьков», — сообщил мэр.

Уже в 21:37, по словам главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, был зафиксирован прилет БпЛА.

«По предварительной информации, зафиксирован „прилет“ вражеского БпЛА в Салтовском районе Харькова», — сообщил он.

Пока информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

«Над городом еще фиксируют вражеские БПЛА. Находитесь в безопасных местах», — призвал Синегубов.

В 22 часа стало известно о пожаре в Шевченковском районе Харькова в результате вражеских ударов беспилотниками.

Также, по сообщению Терехова, зафиксировано попадание в частный дом. Предварительно погиб человек. Известно о пострадавших жителях.

«По предварительной информации, требующей подтверждения, есть погибший человек в Шевченковском районе, вследствие попадания вражеского „Шахеда“ в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова», — сказал Терехов.

Подразделения ГСЧС и медики работают в усиленном режиме.

В Тернополе известно о гибели 34 человек в результате ракетной атаки россиян на город 19 ноября. Травмировано — 94, из них 18 детей. Спасли 46 человек, из них 7 детей.