Взрывы в Харькове: оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300, есть "прилеты"

Сообщается о попадании в Харьковском районе.

По предварительной информации, кафиры обстреляли Харьков и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов". Есть попадания в Харьковском районе.

Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

"Пять взрывов слышали харьковчане. Три из них вокруг города. Места еще двух прилетов ГСЧС уточняют", — сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним, россияне 8 мая, предположительно, ракетами "Искандер" обстреляли Днепропетровскую область. А в ночь на понедельник враг нанес ракетный удар с бомбардировщиков по Одесской области.

Читайте также: