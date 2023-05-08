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Взрывы в Харькове: оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300, есть "прилеты"

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
986
Время на прочтение
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Взрывы в Харькове: оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300, есть "прилеты"

Оккупанты обстреляли Харьков и область. / Фото: ТСН.ua

Сообщается о попадании в Харьковском районе.

По предварительной информации, кафиры обстреляли Харьков и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов". Есть попадания в Харьковском районе.

Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

"Пять взрывов слышали харьковчане. Три из них вокруг города. Места еще двух прилетов ГСЧС уточняют", — сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним, россияне 8 мая, предположительно, ракетами "Искандер" обстреляли Днепропетровскую область. А в ночь на понедельник враг нанес ракетный удар с бомбардировщиков по Одесской области.

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Дата публикации
Просмотры
986
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