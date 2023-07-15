Взрывы в Херсоне и Запорожье и неожиданное заявление британских ВВС: главные новости ночи 15 июля

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 15 июля 2023 года:
- Нацполиция сотрудничает с Интерполом в "охоте" на коллаборантов Читать далее –>
- Дания передала Украине инновационные дроны для разминирования: как они работают (видео) Читать далее –>
- Звуки взрывов слышны в Запорожье Читать дальше –>
- Взрывы раздались в Херсоне Читать далее –>
- "Готовые лететь и сражаться" против Путина: неожиданное заявление командующего британскими ВВС Читать далее –>
- Продолжит бороться за свободу: Сенцов после контузии возвращается на фронт Читать далее –>
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