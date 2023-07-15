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Взрывы в Херсоне и Запорожье и неожиданное заявление британских ВВС: главные новости ночи 15 июля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
6539
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Херсоне и Запорожье и неожиданное заявление британских ВВС: главные новости ночи 15 июля

Главные новости ночи 15 июля от ТСН.ua / Фото: Фото из открытых источников

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 15 июля 2023 года:

  • Нацполиция сотрудничает с Интерполом в "охоте" на коллаборантов Читать далее –>
  • Дания передала Украине инновационные дроны для разминирования: как они работают (видео) Читать далее –>
  • Звуки взрывов слышны в Запорожье Читать дальше –>
  • Взрывы раздались в Херсоне Читать далее –>
  • "Готовые лететь и сражаться" против Путина: неожиданное заявление командующего британскими ВВС Читать далее –>
  • Продолжит бороться за свободу: Сенцов после контузии возвращается на фронт Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
6539
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