Взрывы в Херсоне: оккупанты обстреливают жилые кварталы и гражданские объекты (фото)

В результате обстрела города российской армией повреждена детская больница, в некоторых районах исчезло электроснабжение.

В понедельник, 16 января, после 14.00 российские оккупанты начали интенсивный обстрел города Херсона. Под огонь оккупантов попали жилые кварталы и детская больница.

О взрывах сообщается в местных Telegram-каналах.

Звуки взрывов в городе были слышны не менее двух часов. В некоторых районах исчезло электроснабжение.

"Снова прилет по детской больнице", — сообщили очевидцы.

Ранее в Нацполиции Херсонской области сообщили, что впоследствии вражеской атаки на Херсон повреждены больница, образовательное учреждение, здание Красного Креста и центр реабилитации детей с инвалидностью, опубликовав фото.

"Российские войска в очередной раз атаковали Херсонскую область из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что спасателям, выезжающим на тушение пожаров, возникающих после обстрелов в Херсоне, порой приходится сразу же прятаться в укрытие из-за большой интенсивности обстрелов.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 января, российская армия по артиллерии, РСЗО, минометам и танкам 90 раз обстреляла территорию Херсонской области. Три человека погибли, 14 — ранены.

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