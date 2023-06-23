Взрывы в Хмельницкой области: в ОВА рассказали о последствиях ракетной атаки (фото)

Прошло без пострадавших.
Ночью российские оккупанты пытались нанести ракетные удары по военному аэродрому в Хмельницкой области. Ракеты сбили силы ПВО, но в результате падения обломков повреждены частные дома.
Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации.
Отмечается, что возник пожар здания, выбиты окна. Кроме того, обломки ракет упали в поле у одного из сел, а также на территории частных домов.
"Работают все соответствующие службы. К счастью, пострадавших нет. Пожары ликвидированы", — сообщили в ОВА.
Тем временем "Суспільного" сообщает, что в одной из громад Хмельницкого района повреждено несколько частных жилых домов. В 300 метрах от места, где ПВО сбила ракеты, в частных жилых домах выбило деревянные окна, а пластиковые уцелели. Впрочем, повылетало стекло. Обломок сбитой ракеты упал на огород.
Пока военные к этому месту не пускают никого. Очевидцы говорят, что образовалась воронка глубиной несколько метров.
Ракетная атака на Хмельнитчину
В Хмельницкой области воздушную тревогу объявили в 2:29. Она длилась более одного часа – до 03:35. Во время "тревоги" в Хмельнитчине произошли взрывы. Их подтвердили в ОВА.
Утром ВВС сообщили, что российская армия направила свою атаку на военный аэродром в Хмельницкой области. Уничтожены 13 крылатых ракет. Большинство – в небе над регионом.
Спикер Командования Юрий Игнат говорит, что оккупанты применили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101. Боевая часть составляет более 400 кг, а ее заявленная дальность поражения – 5500 км. По его словам, эта ракета является одной из новейших рядом с "Кинжалом".