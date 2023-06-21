Взрывы в Хмельницкой области: в ОВА рассказали подробности ночной атаки беспилотниками

Пострадавших и погибших нет.

Ночью 21 июня во время воздушной тревоги российские оккупационные войска атаковали Хмельницкую область беспилотниками. Силам ПВО удалось сбить все вражеские дроны, но падение обломков повлекло за собой повреждение.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

"Сегодня, во время воздушной тревоги, враг пытался нанести удар по нашей области. Шесть дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в Хмельницкой области", — говорится в сообщении.

Обломки упали в одной из общин области. Поврежден гараж и хозяйственное здание. Обошлось без пострадавших и погибших, добавили в ОВА.

Воздушная тревога ночью 21 июня

Ночью против среды в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В частности, в Хмельницкой области сирены раздались в 03:40. "Тревога" продолжалась до 05:22.

На Хмельнитчине раздались взрывы. Мониторинговые каналы информировали о работе сил ПВО. Впоследствии взрывы подтвердили в ОВА, но деталей не поломали.

Утром Воздушные силы отчитались, что ночью успешно приземлили все шесть вражеских дронов. Их все сбили в небе над Хмельнитчиной.

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