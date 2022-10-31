Взрывы в Киеве: в столице анонсировали экстренные отключения света

Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, на данный момент неактуальны.

В Киеве сегодня, 31 октября, состоятся экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

"В результате обстрела РФ был поврежден объект энергетической инфраструктуры в городе Киев. Из-за этого в столице происходят экстренные отключения света", — рассказали в ДТЭК.

Там отметили, что графики аварийных отключений, которые составлены ранее, сейчас неактуальны.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Взрывы в Киеве: что известно

Утром 31 октября в Киеве прогремела серия взрывов.

Жители сообщили, что сразу после взрывов во многих районах столицы исчезли свет, вода и возникли перебои со связью.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Подробнее — впоследствии", — написал мэр города Виталий Кличко.

Без электроснабжения также остались Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель Киевской области.

Читайте также:

В ГСЧС предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины