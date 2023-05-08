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Взрывы в Киевской области: в ОВА рассказали об атаке дронов и работе ПВО

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2268
Время на прочтение
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Взрывы в Киевской области: в ОВА рассказали об атаке дронов и работе ПВО

Киевскую область в ночь на 8 мая атакуют дроны. / Фото: ТСН.ua

Украинцев призывали быть в укрытиях.

В ночь на 8 мая в Киевской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские оккупанты снова атакуют регион дронами, работает ПВО.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

"Киевская область! Угроза БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких!", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью, 7 мая, в Киеве и многих областях объявили воздушную тревогу. Мониторинговые телеграммы-каналы предупреждали об угрозе ударов беспилотниками.

Также после объявления воздушной тревоги в Одессе сообщали о звуках взрывов.

Отметим, что ОК "Пивдень" предупредило украинцев о высоком риске ракетных ударов из-за активности стратегической авиации и ракетоносителей в Черном море.

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Дата публикации
Просмотры
2268
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