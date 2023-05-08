Взрывы в Киевской области: в ОВА рассказали об атаке дронов и работе ПВО

Украинцев призывали быть в укрытиях.
В ночь на 8 мая в Киевской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские оккупанты снова атакуют регион дронами, работает ПВО.
Об этом сообщили в Киевской ОВА.
"Киевская область! Угроза БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких!", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью, 7 мая, в Киеве и многих областях объявили воздушную тревогу. Мониторинговые телеграммы-каналы предупреждали об угрозе ударов беспилотниками.
Также после объявления воздушной тревоги в Одессе сообщали о звуках взрывов.
Отметим, что ОК "Пивдень" предупредило украинцев о высоком риске ракетных ударов из-за активности стратегической авиации и ракетоносителей в Черном море.
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