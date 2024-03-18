Взрывы в Кировоградской области: стало известно, куда попали оккупанты

Обошлось без жертв и пострадавших.

Россия ночью, 18 марта, атаковала ударными дронами Кировоградщину. В частности, зафиксировано попадание на территории Светловодской громады. Воздушная тревога в Кировоградской области продолжалась около трех часов.

Об этом сообщил городской глава Андрей Малицкий.

По его словам, "прилеты" были по объектам индустрии. Обошлось без жертв.

В областной военной администрации уточнили, что в результате ночной вражеской дроновой атаки в Александрийском районе повреждены частные промышленные объекты и жилые дома вокруг.

"Взрывной волной выбиты окна, обломками повреждены крыши. Информация о пострадавших не поступала", — отметил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Ранее стало известно, что оккупанты устроили ночную атаку по Украине. Больше об этом читайте в новости.

По информации Воздушных сил, в Украине этой ночью уничтожили 17 российских ударных дронов в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей. Всего дронов было 22.

Также российская армия пустила пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине и две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Сумской области.

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