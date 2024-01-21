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Взрывы в Кировоградской области: власти сообщили о вражеской атаке

Взрывы в Кировоградской области: власти сообщили о вражеской атаке

Работа ПВО. Иллюстративный / Фото: Associated Press

По данным местных властей, пострадавших и повреждений в результате обстрелов нет.

Днем 21 января в Кировоградской области были слышны взрывы. В ОВА подтвердили вражескую атаку на область.

Об этом написал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Кировоградщина вновь под вражеским обстрелом. К счастью, пострадавших нет. Гражданские объекты не повреждены. Друзья, берегите себя и не игнорируйте тревогу", — сообщил чиновник.

Напомним, 21 января в Кропивницком после объявления воздушной тревоги раздался взрыв. Воздушные силы предупредили о ракете в направлении области.

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