Взрывы в Коростене: глава Житомирской ОВА рассказал детали о вражеских обстрелах и их последствиях

Взрывы в Коростене: глава Житомирской ОВА рассказал детали о вражеских обстрелах и их последствиях

Российские оккупанты ночью обстреляли Коростень Житомирской области, есть попадание в железнодорожную инфраструктуру.

В результате двух обстрелов города пострадавших нет.

Об этом в эфире телемарафона 23 мая заявил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Около 2-х и 4-х часов ночи произошли взрывы в городе Коростень. В два сработала ПВО — и просто упала болванка в один из жилых массивов, нет значительных повреждений. В четыре - прилет в железнодорожную инфраструктуру", — сказал он.

Глава ОВА отметил, что от ночных обстрелов никто не пострадал. Стоит отметить, что в ночь на 23 мая в городе Коростень Житомирской области прогремели сильные взрывы.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 89-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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