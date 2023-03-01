Взрывы в Кременчуге: оккупанты ракетами обстреляли важную инфраструктуру

Российские оккупанты в среду, 1 марта, ракетами обстреляли гражданскую инфраструктуру в Кременчугском районе Полтавской области.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

"Враг совершил ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ!", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта в Кременчуге на Полтавщине раздались взрывы. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

В Сумской области сработала ПВО по вражеским целям.

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