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Взрывы в Кременчуге: в ОВА рассказали первые подробности атаки россиян

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2731
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Кременчуге: в ОВА рассказали первые подробности атаки россиян

Фото: ТСН.ua

В Полтавской области сбили вероятно иранский беспилотник.

В Кременчуге Полтавской области в ночь на 1 марта прогремели несколько взрывов. Известно, что это была работа ПВО.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Звуки взрывов, которые слышали жители области — работа ПВО. Есть сбитие вражеского БпЛА. Воздушная тревога продолжается! Остаемся в укрытиях и сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ!", — написал Лунин.

Напомним, в Украине ночью 28 февраля во многих областях объявили воздушную тревогу. Сообщалось об угрозе ударов иранскими дронами.

После этого в Кременчуге Полтавской области раздалось уже несколько взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
2731
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