Взрывы в Кривом Роге: Вилкул рассказал о комбинированной атаке российских оккупантов

Российские оккупанты ночью атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В частности, взрывы слышали в Кривом Роге на Днепропетровщины. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Александр Вилкул.

По его словам, российские оккупанты совершили два комбинированных удара с применением ракет и ударных дронов. На территории города и Криворожского района силы ППК "Восток" уничтожили 11 беспилотников.

"Это взрывы, которые слышали криворожцы ночью и утром. В Криворожском районе произошел пожар, ликвидирован. В Гречаноподовской общине повреждены четыре частных дома, несколько хозяйственных построек. Угроза повторных атак остается высокой, поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги. Других обстрелов в Криворожском районе не было", – рассказал Александр Вилкул.

Он также добавил, что россияне атаковали из тяжелой артиллерии и город Никополь, Марганецкую и Мировскую общины. Повреждено частное предприятие, два дома, газопровод. Также обошлось без потерь.

"В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Сохраняем спокойствие, пусть рабочая неделя будет для всех плодотворной и удачной", — подчеркнул городской голова.

Напомним, что в Кривом Роге 11 сентября прогремели взрывы.

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