Взрывы в Кропивницком и мнения Зеленского о Путине: главные новости ночи 20 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 марта 2025 года:
- Город в огне: в Кропивницком раздалось более 30 взрывов Читать далее –>
- Зеленский объяснил, почему Путин не хочет прекращения огня Читать далее –>
- Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку: разбиты жилые дома, ранены Читать далее –>
- Зеленский озвучил планы Путина на поле боя Читать далее –>
- Кропивницкий: спасатели ликвидируют последствия массированной атаки российских беспилотников, есть пострадавшие Читать далее –>
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