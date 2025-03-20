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Взрывы в Кропивницком и мнения Зеленского о Путине: главные новости ночи 20 марта 2025 года

Взрывы в Кропивницком и мнения Зеленского о Путине: главные новости ночи 20 марта 2025 года

Враг дронами атаковал город 20 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 марта 2025 года:

  • Город в огне: в Кропивницком раздалось более 30 взрывов Читать далее –>
  • Зеленский объяснил, почему Путин не хочет прекращения огня Читать далее –>
  • Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку: разбиты жилые дома, ранены Читать далее –>
  • Зеленский озвучил планы Путина на поле боя Читать далее –>
  • Кропивницкий: спасатели ликвидируют последствия массированной атаки российских беспилотников, есть пострадавшие Читать далее –>

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