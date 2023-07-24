Взрывы в Крыму: коллаборанты заявили об атаке БПЛА и попадании в склад боеприпасов

Аксенов признал попадание в склад боепропасов в Джанкойском районе полуострова.

Российские коллаборанты в оккупированном Крыму заявили об атаке 11 беспилотниками в ночь на 24 июля и попадании в склад боеприпасов.

Об этом в Сети написал российский "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Так, приспешник оккупантов утверждает, что в небе над Крымом было якобы сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников "противника".

"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", – говорится в заявлении Аксенова.

Он добавил, что все профильные службы работают на местах.

Напомним, в Крыму ночью были слышны звуки взрывов и автоматных очередей в разных районах полуострова. Так, местные паблики информировали о взрывах в Феодосии, Армянске, Старом Крыму, Симферополе и Джанкое.

Уже утром сообщалось о взрывах в Красногвардейском и Джанкойском районах Крыма. В частности, соответствующие звуки были в районе военного аэродрома возле села Веселое, после чего коллаборанты объявили эвакуацию жителей нескольких сел Джанкойского района.

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