Взрывы в Крыму: коллаборанты заявили об атаке БПЛА и попадании в склад боеприпасов

Аксенов признал попадание в склад боепропасов в Джанкойском районе полуострова.
Российские коллаборанты в оккупированном Крыму заявили об атаке 11 беспилотниками в ночь на 24 июля и попадании в склад боеприпасов.
Об этом в Сети написал российский "глава" Крыма Сергей Аксенов.
Так, приспешник оккупантов утверждает, что в небе над Крымом было якобы сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников "противника".
"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", – говорится в заявлении Аксенова.
Он добавил, что все профильные службы работают на местах.
Напомним, в Крыму ночью были слышны звуки взрывов и автоматных очередей в разных районах полуострова. Так, местные паблики информировали о взрывах в Феодосии, Армянске, Старом Крыму, Симферополе и Джанкое.
Уже утром сообщалось о взрывах в Красногвардейском и Джанкойском районах Крыма. В частности, соответствующие звуки были в районе военного аэродрома возле села Веселое, после чего коллаборанты объявили эвакуацию жителей нескольких сел Джанкойского района.
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