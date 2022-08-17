Взрывы в Крыму нарушат оккупантам логистику и, вероятно, становятся частью контрнаступления ВСУ — ISW

Удары в аннексированном Крыму, в том числе взрывы на складе боеприпасов и трансформаторной подстанции в Джанкойском районе, серьезно нарушили поставки российской армии на материковую часть Украины.

Оккупанты страны-агрессорки использовали Джанкой в качестве железнодорожного узла для опрокидывания войск и техники в тимасово захваченные населенные пункты на юге Украины. В частности, в Мелитополь Запорожской области. Российские власти временно приостановили пассажирское железнодорожное сообщение из России в Крым после нападения.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики считают, что удар ВСУ по логистическим объектам в Крыму не нарушит обязательств Украины перед западными партнерами по использованию поставляемого оружия или заявленной политики США по праву Украины применять силу для восстановления контроля над всей ее территорией, в частности захваченной Россией 2014-го.

"Российские линии поставок из Крыма напрямую поддерживают российские силы на материковой части Украины, в частности в западной части Херсонской области", — говорится в отчете.

В ISW также добавляют, что атаки на российские позиции в Крыму, по всей вероятности, являются частью согласованного украинского контрнаступления, направленного на возобновление контроля над западным берегом Днепра.

Контрнаступательные действия Украины нацелены на мосты через реку Днепр и объекты тылового обеспечения российской армии в оккупированной Херсонской области.

"Конечным результатом этой кампании, вероятно, станет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак", — говорится в отчете.

Напомним, военный эксперт Тарас Жовтенко считает, что Россия может усилить ракетные обстрелы, как месть за "хлопок" в Крыму. По его словам, ракетный террор – это единственный инструмент, который Россия еще может хотя бы с какой-то минимальной иллюзией эффективности использовать против Украины.

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