Взрывы в Крыму: оккупанты говорят об атаке дронами на Севастополь

"Губернатор" утверждает, что силы Черноморского флота якобы сбили два дрона.
В оккупированном Севастополе в ночь на 25 мая российские войска якобы отразили "атаку беспилотников".
Об этом сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
"Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь", — написал ставленник оккупантов в Сети.
Он уточнил, что в районе пгт Кача российские силы Черноморского флота якобы сбили два дрона, еще несколько беспилотников "были заглушены и посажены средствами РЭБ".
Развожаев заверил, что не повреждены никакие объекты. Все службы контролируют ситуацию.
Напомним, в ночь на 25 мая в Крыму были слышны звуки взрывов. В Сети писали о "бавовне" в Джанкое.
Добавим, что накануне в Минобороны РФ обвинили Украину в якобы атаке беспилотными катерами на разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота.
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