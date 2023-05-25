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Взрывы в Крыму: оккупанты говорят об атаке дронами на Севастополь

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2887
Время на прочтение
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Взрывы в Крыму: оккупанты говорят об атаке дронами на Севастополь

Оккупанты заявили об атаке дронами на Севастополь/Фото: телеграмм-канал "Желтая лента"

"Губернатор" утверждает, что силы Черноморского флота якобы сбили два дрона.

В оккупированном Севастополе в ночь на 25 мая российские войска якобы отразили "атаку беспилотников".

Об этом сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

"Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь", — написал ставленник оккупантов в Сети.

Он уточнил, что в районе пгт Кача российские силы Черноморского флота якобы сбили два дрона, еще несколько беспилотников "были заглушены и посажены средствами РЭБ".

Развожаев заверил, что не повреждены никакие объекты. Все службы контролируют ситуацию.

Напомним, в ночь на 25 мая в Крыму были слышны звуки взрывов. В Сети писали о "бавовне" в Джанкое.

Добавим, что накануне в Минобороны РФ обвинили Украину в якобы атаке беспилотными катерами на разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота.

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Дата публикации
Просмотры
2887
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