Взрывы в Крыму: оккупанты не успели перебросить с Майского ракетные комплексы для бомбардировки Украины

Эти ракетные комплексы российские военные планировали перебросить в южные, временно контролируемые РФ, регионы для нанесения ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире совместного телемарафона.

По его словам, в результате точного удара российский склад боеприпасов уничтожен полностью.

"У села Майское была заброшена ферма, и на этом месте российские кафиры, как сейчас уже выяснилось, они создали большой, мощный состав (боеприпасов — ред.), как хаб. Поскольку Джанкой является железнодорожным узлом, то военная техника, вооружение (с РФ - ред.) прибывают в Джанкой, а затем распределяются дальше. На этом складе боеприпасов, после того, как он часами взрывался, там были ракетные комплексы. Они были не для того, чтобы их каким-то образом использовать в Крыму, а чтобы их перебросить дальше — в Херсонскую, Запорожскую области. И отсюда они уже должны были обстреливать другие регионы Украины. Это все начало сегодня взрываться. Этот состав уничтожен полностью", — подчеркнул Чубаров.

Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Крыма утром 16 августа снова сообщают о взрывах и масштабном пожаре. Так, в воинской части в деревне Майское детонировали снаряды в воинской части в селе Майское. Также взрывы произошли в поселке Азовское Джанкойского района. Попали в хранилище боеприпасов.

Крыму приготовиться: "Хлопок" не случайен

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