Взрывы в Крыму: партизаны заявили об уничтожении партии ракет "Оникс", которыми враг атакует Одессу

Партизаны утверждают о потерях врага на сотни миллионов долларов.

В результате взрывов на складе боеприпасов в Крыму 24 июля была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми российские войска несколько дней обстреливают Одессу и Николаев.

Об этом сообщили крымские партизаны в одноименном Телеграм-канале.

"Наши источники сообщают, что на складе БК возле Джанкоя была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми рашисты уже несколько дней обстреливают Одессу и Николаев", – говорится в заявлении.

Там добавили, что ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Стоимость одной ракеты "Оникс" составляет от 1,25 до 1,30 млн дол.

Заметим, что ни российская оккупационная, ни украинская власть или военные официально не информировали, что именно было уничтожено в результате утренней "бавовны" в оккупированном Крыму.

Партизаны показали фото с места взрывов на складе БК в Крыму 24 июля/Фото: Телеграмм-канал "Крымские партизаны"

Партизаны показали карту с местом взрывов на складе БК в Крыму 24 июля/Фото: Телеграмм-канал "Крымские партизаны"

Напомним, утром 24 июля серия взрывов прогремела в Джанкойском и Красногвардейском районах Крыма. В частности, местные паблики информировали о взрывах в районе военного аэродром возле села Веселое Джанкойского района. Российские "власти" объявили эвакуацию из близлежащих сел.

Впоследствии советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о якобы не менее трех поражениях ракетами в районе военного аэродрома возле Веселого.

Кроме того, коллаборанты утром 24 июля заявляли о ночной атаке на Крым 11 беспилотниками и попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Громко хлопает в Джанкое! "бавовна" в Крыму! | Юрий Игнат"

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