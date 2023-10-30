Взрывы в Крыму: СМИ назвали место атаки и количество раненых окупантов

Сообщается о якобы ракетных ударах по врагу на полуострове.

В оккупированном Крыму в ночь на 30 октября был атакован ракетно-зенитный полк ПВО и ранены российские военные.

Об этом заявляют российские паблики.

По сообщениям, ночные взрывы в Крыму были ракетной атакой по российскому ракетно-зенитному полку ПВО недалеко от села Оленевка. Атака была совершена около 3:00.

В результате ударов были ранены 17 российских военных. Также повреждены пять автомобилей, один из которых не подлежит восстановлению.

Место ночной атаки по оккупантам в Крыму 30 октября

Напомним, в ночь на 30 октября в Сакском районе Крыма были слышны взрывы. Также два громких залпа прозвучали в Севастопольской бухте.

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