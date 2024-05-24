Взрывы в Крыму: в Алуште был поражен узел связи оккупантов

У россиян – снова потери.

23 мая в Алуште, во временно оккупированном Крыму, был поражен узел связи российских оккупантов воинской части 28735.

Об этом сообщили в партизанском движении "АТЕШ".

"Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму", — говорится в сообщении.

В организации заявили, что это бывшая украинская военная часть, которую теперь используют оккупанты.

"Похоже, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно, также удалось уничтожить пункт управления этого центра", — отметили в "АТЕШ".

Напомним, сейчас армия Российской Федерации не имеет ракетоносителей "Калибров" в аннексированном Крыму. Последним был "Циклон", поразивший Силы обороны Украины.

Читайте также: