Взрывы в Крыму: в ГУР заявили об уничтожении вражеского С-400 и показали феерическое видео

После взрывов в Крыму 23 августа была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф" и этот момент был снят на видео с дрона.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

По информации военной разведки, около 10:00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут произошел взрыв, который и уничтожил российскую систему С-400 "Триумф".

В ГУР уточнили, что в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это ― болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", – подчеркнули в разведке.

Яркое видео: в ГУР показали уничтожение в Крыму вражеского комплекса С-400

Напомним, в районе села Оленевка в оккупированном Крыму утром 23 августа прогремели около семи взрывов. Сначала советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что на полуострове мог быть поражен российский береговой ракетный противокорабельный комплекс "Бастион" – один из носителей ракет "Оникс".

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