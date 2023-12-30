Взрывы в Крыму: в Минобороны РФ заявили об атаке на Севастополь — подробности

В центральной части Севастополя временно оккупированного Крыма утром 30 декабря прогремел мощный взрыв. В Минобороны России заявили об атаке на полуостров безэкипажного катера.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Как утверждают в Минобороны РФ, патрульным катером Черноморского флота около 10:00 якобы был уничтожен морской украинский беспилотник.

Как заявил так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на военных РФ, морской дрон был уничтожен с помощью вертолетов в трех километрах от города.

Напомним, на уничтоженном российском крупном десантном корабле "Новочеркасск" у берегов временно оккупированной Феодосии погибли 74 вражеских моряка.

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