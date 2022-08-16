Взрывы в Крыму: все, что известно об "инциденте" в воинской части оккупантов

Утром 16 августа в поселке Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы в воинской части российских оккупантов.

ТСН.ua собрал все, что известно об "инциденте".

По информации главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в Крыму ударили по воинской части российских оккупантов в поселке Азовское Джанкойского района. Попали в хранилище боеприпасов около 07:41 утра. Взрывы на месте происшествия звучали несколько часов.

"Взрывы на складе раздаются до сих пор, уже около двух часов. По причинам – мы считаем, что было попадание. Неосторожное обращение с окурками исключается. Происшествия в Крыму случились в двух местах", – рассказал ТСН.ua Чубаров.

Скриншот с видео

Что находилось в воинской части оккупантов

Известно, что именно через Джанкой по железной дороге Россия перебрасывала на юг Украины — в оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей военную технику и личный состав. Перед утренними взрывами в Джанкое оккупанты стянули туда большое количество техники, боеприпасов и ПВО. Так, на складах во временно оккупированном Джанкое хранились, в частности, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцирь-С1", "Грады" и различные САУ.

"Склад в Крыму, на котором прогремели взрывы, справедливо считать стратегическим из-за количества находившихся там боеприпасов. Кроме того, есть вероятность того, что именно с него брали боеприпасы для обстрелов юга Украины", - сообщили ТСН.ua источники в Министерстве обороны Украины.

Скриншот с видео

Как взрывы объяснили в России

По данным Министерства обороны России, на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей просто произошло возгорание, а в результате – детонация. Пострадали двое гражданских.

После "инцидента" жителей населенных пунктов в радиусе 5 км срочно эвакуировали — около двух тысяч человек.

Оккупационные экстренные службы также сообщили, что из-за взрыва и пожара на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма была повреждена железная дорога.

Позже в Минобороны РФ сегодняшние взрывы в Крыму назвали диверсией.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал состав военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", - цитируют Минобороны РФ пропагандистские средства массовой информации.

Напомним, тысячи граждан России двинулись в сторону моста через Керченский пролив. Паника у оккупантов поднялась после утренней атаки по воинской части.

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