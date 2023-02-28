Взрывы в Мариуполе: эксперт рассказал, как ВСУ поломали планы оккупантов

Армия России не сможет использовать Мариуполь как базу для подготовки своего наступления, после того, как ВСУ нанесли серию ударов по военным объектам РФ в оккупированном городе. В результате оккупантов на юге Украины ожидают серьезные проблемы с поставками боеприпасов.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в интервью ТСН.ua.

"Мариуполь россиянами был подготовлен как военный хаб. В последнее время они несколько месяцев его готовили как базу для дальнейших наступательных действий - на Запорожском, Донецком фронте, в районе Угледара. Как раз из-под Мариуполя выходили эти части, которые были рассредоточены за 80 км от линии фронта, подальше от ударов наших "Хаймерсов". Но пришли новые виды вооружения, которые достают до 120 км, мы это видим по Мариуполю", - отметил Свитан.

Также читайте Освобождение украинских территорий: где и когда ожидать большого контрнаступления ВСУ

Эксперт прогнозирует, что Мариуполь, как российский военный хаб, который был ранее недосягаем, "будет переформатироваться в режим простой логистической цепочки".

"Хаб, скорее всего, будет в районе Таганрога или Ростова. Увеличится минимум в два раза цепочка поставки боеприпасов, это значит, что в два раза уменьшится их количество на линии фронта. Передача нам такого дальнобойного вооружения и выход наших средств поражения в район Мариуполя приведет к тому, что мы уменьшим боевое напряжение как минимум в Запорожской области и на юге Донецкой", - заявил он.

Напомним, украинские военные с 21 февраля нанесли серию ударов по временно оккупированному Мариуполю, расположенному в 80 км от линии фронта. Ранее оккупанты считали город недосягаемым для ВСУ.

Под данным военной разведки Великобритании, удары были нанесены по складу боеприпасов в аэропорту, двум топливным складам и металлургическому комбинату, который оккупанты использовали как военную базу.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что взрывы в Мариуполе – результат работы ВСУ.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный намекнул, когда украинская армия может освободить Мариуполь.

Читайте также: