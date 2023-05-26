Взрывы в Мариуполе: советник мэра рассказал, куда "прилетело" и какие последствия удара

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на "Азовстале" в оккупированном Мариуполе раздались мощные взрывы. Там оккупанты обустроили свою базу.

Об этом Андрющенко написал на своем телеграмм-канале.

Советник мэра Мариуполя отметил, что российские оккупанты обустроили на "Азовстале" свою базу.

"Место прилета на территории "Азовстали". Помните мы рассказывали, что они там обустраивают базу во избежание хлопка? Достраивались вместе с составом БК. Официальная методичка-темник русни: летело на ММК им Ильича, но бравое ПВО отклонило курс Тому территории "Азовстали", где ничего нет", – написал он.

По данным Петра Андрющенко, сейчас россияне гонят автобусы с работниками на "Азовсталь", где они будут разбирать завалы.

Оккупационные власти Мариуполя традиционно заявили, что "потерь нет".

Напомним, в оккупированном Мариуполе 26 мая раздались сильнейшие взрывы. В районе "Азовстали" виден черный дым.

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