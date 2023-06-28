Взрывы в Мелитополе: прилетело по российским оккупантам и вражескому боекомплекту

По словам Братчука, работала вражеская система ПВО, но безрезультативно.

В полночь 28 июня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. В результате уничтожен вражеский боекомплект.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, работала вражеская система ПВО, но безрезультативно. На месте прилета произошла детонация боекомплекта.



"В ночь против середины, 28 июня, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Предварительно известно о прилетах по военным РФ и детонации вражеского бойкомплекта ", — написал он.

Как сообщалось ранее, около полуночи 28 июня местные паблики сообщили о нескольких взрывах в Мелитополе. Сначала стало известно о 4 громких взрывах, после чего последовало еще два взрыва.

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