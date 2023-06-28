Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в Мелитополе: прилетело по российским оккупантам и вражескому боекомплекту

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1297
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы в Мелитополе: прилетело по российским оккупантам и вражескому боекомплекту

В Мелитополе раздались взрывы 28 июня / Фото: pixabay.com

По словам Братчука, работала вражеская система ПВО, но безрезультативно.

В полночь 28 июня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. В результате уничтожен вражеский боекомплект.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, работала вражеская система ПВО, но безрезультативно. На месте прилета произошла детонация боекомплекта.

"В ночь против середины, 28 июня, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Предварительно известно о прилетах по военным РФ и детонации вражеского бойкомплекта", — написал он.

Как сообщалось ранее, около полуночи 28 июня местные паблики сообщили о нескольких взрывах в Мелитополе. Сначала стало известно о 4 громких взрывах, после чего последовало еще два взрыва.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1297
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация