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Взрывы в Мелитополе: прилетело в ресторан, где оккупанты праздновали день рождения Балицкого (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
2 мин
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Взрывы в Мелитополе: прилетело в ресторан, где оккупанты праздновали день рождения Балицкого (видео)

Фото из соцсетей

После "хлопка" в больницы оккупированного Крыма повезли около 200 оккупантов.

Взрывы, раздававшиеся в Мелитополе вечером 10 декабря, были вызваны "хлопком" в ресторане базы отдыха "Привал охотника", где как раз российские оккупанты праздновали день рождения гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого.

Об этом сообщил паблик "Риа-Мелитополь".

"Горит ресторан "Привал охотника", где свита Балицкого отмечала днюху царька. Сам Балицкий в Крыму", — говорится в сообщении.

Захватчики традиционно обвинили в обстреле ВСУ. Они также сообщили о пожаре на базе отдыха "Привал охотника". Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что два человека погибли, еще двое получили ранения.

Позже в местном паблике сообщили, что была уничтожена очередная база российских войск на базе "Привал охотника". Именно там жили оккупанты, пользовались услугами кафе и сауны.

"Русня везет раненых после удара по Мелитополю в больницы Крыма. По предварительным данным, их очень много. Около 200 человек. Попали четко туда, где спали уроды", – также говорится в сообщении паблика.

Напомним, около 10 мощных взрывов прогремели в Мелитополе вечером 10 декабря. В разных районах города был виден дым.

Несколькими днями ранее в Мелитополе произошел взрыв у подъезда коллаборанта Николая Волыка.

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Дата публикации
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