Взрывы в Николаеве: на Банковой рассказали детали обстрела и показали последствия атаки РФ (фото)

На месте атаки в Николаеве работают спасатели.

Оккупационные войска РФ ночью 8 декабря нанесли удар по транспортной базе в Николаеве.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В результате атаки россиян горели автобусы. Информации о жертвах нет.

"Удар по Николаеву! Оккупанты ударили по транспортной базе. Горели автобусы. Информации о жертвах нет. На месте работают ГСЧС", — говорится в сообщении.

К слову, в ночь на 8 декабря в Николаеве были слышны звуки взрывов.

Напомним, также ночью 8 декабря российская армия семь раз ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под обстрелы попали Красногригорьевская, Никопольская и Марганецкая громады. Туда прилетело более 70 снарядов РФ.

Как сообщалось, 25 ноября мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что в город постепенно начали подавать воду. Николаев больше 7 месяцев жил без централизованного водоснабжения.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким, комментируя стремительное продвижение ВСУ на юге и освобождение ряда населенных пунктов, призвал жителей недавно выехавших во время оккупации городов и сел, не спешить возвращаться домой.

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