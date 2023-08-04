Взрывы в Новороссийске: морские дроны атаковали базу флота РФ, все подробности (видео)

Утром, 4 августа, в Новороссийске, что в Краснодарском крае, прогремели взрывы.

Обо всех подробностях "бавовны" пишет ТСН.ua.

Местные жители сообщили, что взрывы в Новороссийске прогремели примерно в 5 утра по местному времени. Россияне сетовали, что слышали несколько выстрелов, которыми якобы пытались сбить беспилотники.

"Около 5 утра в море заметили сперва загоревшийся объект, а затем взорвался. Вероятно, российские военные уничтожили надводный дрон", — сообщали местные Телеграмм-каналы.

Журналисты BBC рассказали, что, по сообщениям местных, звуки взрывов звучали и ночью вблизи морского порта в городе. Также взрывы слышали и в населенном пункте Южная Озереевка, где находится морской нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что в Новороссийске был поврежден так называемый "нефтяной маяк", представляющий собой выносное устройство для приема нефти.

Впоследствии в Telegram-канале Astra уточнили, что первые сообщения о взрывах в Новороссийске появились примерно в час ночи. Жители города заметили "яркую вспышку над морем и взрывы там, где КТК".

Как отмечают авторы канала, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) является крупной международной нефтепроводной системой, построенной для поставки нефти из Казахстана на терминалы на Черном море вблизи порта Новороссийск.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем Telegram-канале, что 4 августа военные подразделения "эффективно отработали" по защите города.

"Все объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под надежной защитой. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике", — заявил чиновник.

В российском оборонном ведомстве заявили, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали военно-морскую базу в Новороссийске с помощью морских безэкипажных катеров.

"При отражении атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", — сообщили в ведомстве.

Инцидент в Новороссийске — спецоперация Службы безопасности Украины. Надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Об этом это со ссылкой на источники сообщают несколько украинских СМИ.

По словам собеседников изданий в СБУ, спецоперацию проводили вместе с ВМС. В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задания.

Также обнародовано видео, на котором изображен как надводный дрон атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа.

Официально информацию о повреждении корабля в РФ не комментируют, уверяют, что атака дронов якобы отражена без повреждений и потерь.

"Минобороны РФ, как всегда, рассказывает, что все атаки отразили, никаких повреждений. Но почему тогда один из корабликов очень уставший, в трюмах вода и его пытаются буксировать в пункт базирования?" ‒ написал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Все знают, что там очень мощное нефтяное хранилище, где могут храниться очень большие запасы для Черноморского флота. Об этом говорилось и когда расцвела первая бавовна, еще в районе Севастополя в подобном учреждении, и понятно, что они будут защищать это направление, что логистика враг сосредоточен в этих местах, и обеспечение горюче-смазочными материалами — это очень важный компонент боевой готовности. Поэтому бавовна будет процветать, и это неизбежно", — сказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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