Взрывы в Одессе: россияне ударили в курортный район города, есть пострадавшие — СМИ

В Одессе сегодня, 15 марта, раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Первый мощный взрыв прогремел в 11:04, тогда в Воздушных силах сообщили о ракете в направлении Одессы. Впоследствии в городе слышали повторные взрывы.

Между тем, местные Телеграмм-каналы сообщают, что в городе есть пострадавшие после "прилетов".

"В Одессе попадание баллистических ракет, в курортный район города. Россияне запустили, по меньшей мере, два Искандера. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

В 11:47 в регионе объявлен отбой воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что оккупанты ночью устроили атаку по Украине. Больше об этом читайте в новости.

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