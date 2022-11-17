Взрывы в оккупированном Джанкое: что об этом говорят в Воздушных силах Украины

Кроме Джанкоя, еще пять аэродромов россияне используют в Крыму для дислокации своих самолетов.

В Воздушных силах Украины прокомментировали взрывы в районе аэродрома в оккупированном Джанкое (Крым). Спикер ведомства рассказал, что аэродром в Джанкое является одним из тех, которые используют российские оккупанты, и действительно, вероятно, что там был "хлопок".

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сказал в эфире Радио Свобода 17 ноября.

Впрочем, представитель Воздушных сил не подтвердил и не опроверг предположение, что к взрывам в Джанкое причастна Украина.

"Знаем, что Чернобаевка уже не оккупирована, есть еще Чаплинка, которая уже в пределах досягаемости нашей артиллерии, поэтому аэродром Джанкой, вероятно, вместе с Мелитополем используется для вертолетов российских, которые осуществляют атаки и поддерживают сухопутные войска кафиров, поэтому, вероятно, там действительно были хлопки", – сообщил он.

Игнатий добавил, кроме Джанкоя, еще пять аэродромов россияне используют в Крыму для дислокации своих самолетов, атакующих Украину.

Взрывы в Джанкое: что известно

16 ноября поздно вечером во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздались взрывы. После чего в городе отчасти исчезла электроэнергия.

По сообщениям СМИ, попали в аэродром, после чего вспыхнул пожар. На аэродроме было расположено около 80 единиц вражеской техники, среди которой тактическая и стратегическая авиация. Оккупационные "власти" никак не прокомментировали взрывы.

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