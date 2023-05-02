Взрывы в оккупированном Крыму: СМИ опубликовали фото мощной "бавовны" и сообщили подробности

Взрыв произошел на базе российских пограничных войск под Симферополем.
Во вторник, 2 мая, во временно оккупированном Крыму раздались сильные взрывы. Гауляйтеры полуострова успели отчитаться о "работе ПВО", однако в Сети опубликовали фото мощной "бавовны".
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По данным журналистов, взрыв произошел на базе российских пограничных войск под Симферополем.
По опубликованным фотографиям можно геолокировать место взрыва: это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя.
Судя по фото на этом месте произошел мощная "бавовна". Российские оккупанты информацию пока не прокомментировали.
Напомним, во временно захваченном Крыму с начала 2023 года зафиксировано более 30 взрывов в разных районах.
Также в ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнули резервуары с топливом. Это крайне разозлило кремлевских чиновников и те пообещали Киеву "акты возмездия".
Читайте также:
- "Успех на поле боя – это самый лучший и самый быстрый путь к переговорам": Блинкен заявил об украинском наступлении
- Потери России на Донбассе: в Минобороны прокомментировали заявления Белого дома
- Угроза ракетных обстрелов 9 мая: разведчики призывают не игнорировать сигналы тревоги