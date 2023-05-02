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Взрывы в оккупированном Крыму: СМИ опубликовали фото мощной "бавовны" и сообщили подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Взрывы в оккупированном Крыму: СМИ опубликовали фото мощной "бавовны" и сообщили подробности

В оккупированном Крыму 2 мая раздавались взрывы. / Фото: Радио Свобода

Взрыв произошел на базе российских пограничных войск под Симферополем.

Во вторник, 2 мая, во временно оккупированном Крыму раздались сильные взрывы. Гауляйтеры полуострова успели отчитаться о "работе ПВО", однако в Сети опубликовали фото мощной "бавовны".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным журналистов, взрыв произошел на базе российских пограничных войск под Симферополем.

По опубликованным фотографиям можно геолокировать место взрыва: это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя.

Взрывы на российской базе в оккупированном Крыму. / © Радио Свобода
Взрывы на российской базе в оккупированном Крыму. / Фото: Радио Свобода

Судя по фото на этом месте произошел мощная "бавовна". Российские оккупанты информацию пока не прокомментировали.

Напомним, во временно захваченном Крыму с начала 2023 года зафиксировано более 30 взрывов в разных районах.

Также в ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнули резервуары с топливом. Это крайне разозлило кремлевских чиновников и те пообещали Киеву "акты возмездия".

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Просмотры
3173
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