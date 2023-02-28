Взрывы в оккупированном Мариуполе: эксперт объяснил, как это влияет на логистику россиян

Россияне долго считали, что в Мариуполь ВСУ не могут попасть. Сейчас мы действительно видим, что в последние недели там есть много "бавовны".

Россияне из-за взрывов в Мариуполе не могут чувствовать себя в безопасности.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

“Во-первых, это бьет по мозгу россиян, потому что они не могут понять, как мы туда достаем. Во-вторых, были некоторые видео, как наши беспилотники атакуют уже непосредственно в Донецке, сбрасывают гранаты и взрывчатку на сотрудников местной государственной безопасности. Для них это шок. Они понимают, что не могут чувствовать себя в безопасности. Также, когда есть попадания в составы, то их становится меньше и россияне вынуждены прилагать новые усилия для того, чтобы сделать новые составы, но уже на расстоянии от того места, куда попадание со стороны украинских неизвестных летательных объектов”, — рассказал Иван Ступак.

Также он добавил, что оккупанты уже понимают, что 60 километров для украинской армии — уже достижения.

Поэтому надо оттянуться еще где-то на 100 км. А это влияет на логистику. Если раньше “Урал2 полтора часа загружался, час-два ехал в позицию, еще полтора часа разгружался и возвращался назад, то можно было сделать за день две ходки. Сейчас они выходят на такую отметку – одна ходка с боеприпасами на два дня. Это заставляет российских военных беречь вооружение и стрелять, когда есть необходимость”, — подчеркнул военный эксперт.

Американцы сообщили, что в Украине будет на вооружении Switchblade 600, иными словами, это "джавелин с крылышком", который гораздо дольше улетает, пояснил эксперт.

Он также добавил, что это "дрон-камикадзе" может пролетать несколько десятков километров и попадать в передвигающиеся цели.

“У нас есть программы по изготовлению наших отечественных беспилотников. Они сейчас тестируются. Когда наши военные будут готовы массированно их запускать, мы сразу это увидим. Тогда действительно будет хлопок и рок-н-ролл для россиян”, — отметил Иван Ступак.

Напомним, что украинские военные от 21 февраля 2023 года нанесли по меньшей мере 14 ударов по временно оккупированному Мариуполю, расположенному в 80 км от линии фронта.

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