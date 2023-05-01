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Взрывы в Павлограде: городские власти опровергли фейки российской пропаганды

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1545
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Павлограде: городские власти опровергли фейки российской пропаганды

В Павлограде Днепропетровской области нет химической угрозы. Фото: new.павлоград.dp.ua

В Павлограде нет химической угрозы.

Городские власти Павлограда Днепропетровской области в воскресенье, 30 апреля, опровергли фейки о ситуации в городе.

Об этом сообщает официальный телеграмм канал Павлоградского исполкома.

Городские власти призвали жителей Павлограда не верить российской пропаганде и не реагировать на фейки. Там призвали людей дождаться официальной информации о взрывах.

"Химическая опасность в городе отсутствует. Не поддавайтесь панике. Не распространяйте фейки. Не игнорируйте дальнейшие сигналы воздушной тревоги!", — подчеркнули в городских властях.

Напомним, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Там сообщают о взрывах.

Также городские власти Павлограда призвали людей не находиться на улице во время воздушной тревоги.

Местные жители обнародовали также последствия российских ударов по городу. Там повреждены жилые дома.

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Дата публикации
Просмотры
1545
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