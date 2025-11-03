ТСН в социальных сетях

Взрывы в РФ и удары дронов по украинским городам: главные новости ночи 3 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 ноября 2025 года:

  • Украинские дроны атаковали Саратовскую область РФ: сообщают о взрывах и работе ПВО Читать далее –>

  • В Сумской области россияне ночью атаковали Тростянецкую общину: есть погибший и ранены Читать дальше –>

  • Трамп заявил, что пока не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk Читать далее –>

  • Взрывы в Запорожском районе и атака дронами на Николаев: работают экстренные службы Читать далее –>

  • В Саратове дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод Читать далее –>

