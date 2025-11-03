- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 330
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в РФ и удары дронов по украинским городам: главные новости ночи 3 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 ноября 2025 года:
Украинские дроны атаковали Саратовскую область РФ: сообщают о взрывах и работе ПВО Читать далее –>
В Сумской области россияне ночью атаковали Тростянецкую общину: есть погибший и ранены Читать дальше –>
Трамп заявил, что пока не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk Читать далее –>
Взрывы в Запорожском районе и атака дронами на Николаев: работают экстренные службы Читать далее –>
В Саратове дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод Читать далее –>