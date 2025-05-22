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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1694
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в России и атака на Харьков: главные новости ночи 22 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 мая 2025 года:

  • Россияне пожаловались на летевшие на Москву дроны: в Подмосковье слышали взрывы Читать далее –>

  • Ночные взрывы над российской Тулой: жители сообщают об атаке дронов Читать дальше –>

  • Ночью 22 мая российские беспилотники атаковали Украину: где гремели взрывы Читать далее –>

  • Ночная атака дронами на Харьков: стали известны последствия Читать далее –>

  • На Новопавловском направлении бои высокой интенсивности продолжаются практически на всех участках - обозреватель Читать дальше –>

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