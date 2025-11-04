- Дата публикации
-
- Категория
- Война
Взрывы в России и ситуация в Покровске: главные новости ночи 4 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 ноября 2025 года:
В Волгоградской области РФ повреждена электроподстанция из-за атаки дронов
В Покровске продолжаются ожесточенные бои: обозреватель опроверг фейки о "захвате города"
В Липецке прогремели взрывы, в городе работает сирена
В российских пабликах нервничают: над Черным морем кружит американский самолет-разведчик
Взрывы в Нижегородской области: сообщают об атаке украинских дронов