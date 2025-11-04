ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1707
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в России и ситуация в Покровске: главные новости ночи 4 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Покровск

Покровск / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 ноября 2025 года:

  • В Волгоградской области РФ повреждена электроподстанция из-за атаки дронов Читать дальше –>

  • В Покровске продолжаются ожесточенные бои: обозреватель опроверг фейки о "захвате города" Читать далее ->

  • В Липецке прогремели взрывы, в городе работает сирена Читать далее –>

  • В российских пабликах нервничают: над Черным морем кружит американский самолет-разведчик Читать далее –>

  • Взрывы в Нижегородской области: сообщают об атаке украинских дронов Читать дальше –>

