Взрывы в России: кто может запускать дроны и какие цели они поражают

Какая цель стояла перед этим БПЛА, рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"В первую очередь мы говорим о боевых ударах не только возле Москвы, но и Севастополя. Речь идет о бухте. Это была та боевая часть, которая достигла цели. Хотя Россия отчитывалась о том, что они провели удары по беспилотникам, но местные жители и разведка указывают на то, что есть последствия. Кроме того, это и удары двух беспилотников в Московской области. Это уже непосредственно у столицы РФ. И это очень обеспокоило как раз и системы ПВО, и политическое руководство России. Понятно, что, оценив статус этих беспилотников, россияне определили, что они не запущены с территории Украины. То есть этот тип не является стратегическим или даже средней тактической дальности, запускаемой на 500 и более км. Скорее всего, использовали беспилотники тактического фронтового направления, долетающие в несколько десятков км действительно с территории РФ", — рассказал Николай Маломуж.

По его словам, это действительно могут быть представители движения против режима Путина, которые используются даже беспилотниками гражданского производства, но также это могут быть и подготовлены оперативные боевые операции спецслужб Украины.

“Но мы об этом не говорим, эту информацию не подтверждаем. То, что сегодня беспилотники наносят удары: они уже угрожают столице, а ПВО России реально не может защитить, — это факт. Еще в нескольких регионах были либо взрывы, либо падение каких-либо взрывчатых веществ, бомб, ракет. О части из них Россия не сообщает, чтобы не говорить о масштабах. Это указывает на тот формат, который уже появился в России и который будет расширяться — диверсии, удары беспилотниками, ударами другими летательными объектами, подрывы непосредственно на местах. Такая ситуация вызывает беспокойство, в первую очередь, ФСБ. Они начали массовые рейды, глубокую оперативную работу в окружении, особенно в Подмосковье. Потому что предполагают, что там могут быть площадки для пусков. Сейчас я думаю, что будет дезорганизация спецслужб РФ и военных, которые не могут защитить свое небо”, — пояснил генерал армии.

Также он добавил, что наши действия или действия наших сторонников могут наносить удары по конкретным объектам — складам, ремонтным базам, аэродромам, центрам принятия решений.

"Это, я думаю, будет активизация во время наступательных операций. Именно такие формы внутренней борьбы будут проявляться массово", — подытожил Маломуж.

Напомним, что в Москве заметили уже два беспилотника. Первый обнаружили утром 24 апреля, второй — уже вечером в двух километрах от места падения первого дрона.

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